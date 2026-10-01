تركيا تقرر تسليم قاعدة بعشيقة للعراق تدريجيًا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، قرارها تسليم قاعدة بعشيقة-زليكان، الواقعة قرب مدينة الموصل شمالي العراق، تدريجيًا إلى السلطات العراقية، وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما بين البلدين.

وقالت الوزارة إن قرار تسليم القاعدة يأتي في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة العراقية في تطبيق الإجراءات الأمنية بمنطقة سنجار.

ويأتي القرار عقب لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني، وبسط سيطرة الدولة العراقية على سنجار.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن قائد عسكري عراقي، من المتوقع اكتمال الانسحاب التدريجي للقوات التركية من قاعدة بعشيقة وقاعدة صغيرة أخرى قرب الموصل بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت تركيا قد نشرت قوات قرب الموصل عام 2015، وقالت آنذاك إن وجودها يهدف إلى تدريب وحماية القوات العراقية ومقاتلين محليين كانوا يستعدون لقتال تنظيم "داعش" الذي سيطر على المدينة عام 2014.

ويتزامن تسليم القاعدة مع تأكيد الحكومة العراقية العمل على حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير العراقية العاملة على الأراضي العراقية، وفق خارطة طريق ذات جداول زمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات