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بعد حادثة الطائرة.. تعليق 10 رحلات بين دبي و"إسرائيل"

01 أكتوبر 2026 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
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بعد حادثة الطائرة.. تعليق 10 رحلات بين دبي و"إسرائيل"

أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى "إسرائيل" حتى استكمال التحقيقات الجارية بشأن الرحلة "إف زد 1073"، التي تعرضت لحادث أمس الأربعاء، وانتهت بتحويل مسارها والهبوط في السعودية.

وأظهرت بيانات ملاحية من موقع "فلايت رادار" تعليق 10 رحلات كانت مجدولة بين مطاري دبي وتل أبيب، على خلفية قرار الشركة تعليق الرحلات.

كما أظهرت البيانات تأثر الرحلات المجدولة يوم غدٍ الجمعة، في وقت لم تعلن فيه الشركة، حتى الآن، موعدًا لاستئناف رحلاتها من وإلى "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الاحتلال #دبي #حادثة الطائرة #تعليق رحلات

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