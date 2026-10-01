قاسم: الاحتلال يختلق روايات لتبرير استمرار حربه على غزة

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الخميس، إن ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية بشأن تسارع إعادة بناء الحركة لجهازها العسكري وصيانة الأنفاق واستمرار عمليات التهريب، "تقارير كاذبة"، معتبرًا أنها تهدف إلى تبرير استمرار الحرب على قطاع غزة والتغطية على ما وصفها بخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وأكد قاسم، في تصريحات صحفية، التزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا مجلس السلام إلى الخروج مما وصفه بـ"الصمت المتواطئ مع الاحتلال"، والالتزام بخطة وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة بها.

وأضاف أن استمرار مجلس السلام في تقديم المبررات للاحتلال، يجعله "شريكًا في جرائمه" بحق قطاع غزة.

وجدد الناطق باسم حماس التأكيد على التزام الحركة بالاتفاق، في وقت تتواصل فيه الاتهامات المتبادلة بشأن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات قاسم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، بالتزامن مع دعوات فلسطينية بضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على تثبيت الاتفاق وخارطة الطريق المرتبطة به.

المصدر / فلسطين أون لاين