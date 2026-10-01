مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم نحو 800 مستوطن، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الخاصة، في سادس أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية، من بينها طقوس ما يسمى "الأنواع الأربعة".

وأدى عدد من المستوطنين صلاة "بركة الكهنة" أمام قبة الصخرة المشرفة، فيما رفع آخرون علم الاحتلال قبالة القبة خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

كما شارك أطفال وفتية من المستوطنين في الاقتحامات، ورددوا الأغاني وصفقوا في الرواق الغربي للمسجد الأقصى، وفق المصادر المقدسية.

وتأتي هذه الاقتحامات بعد اقتحام 2468 مستوطنًا باحات الأقصى أمس الأربعاء، في خامس أيام "عيد العرش"، وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد والتضييق على دخول المصلين، بالتزامن مع تسهيل اقتحامات المستوطنين وأداءهم الطقوس التلمودية.

وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا في أعداد المقتحمين والطقوس العلنية داخل المسجد، إذ اقتحم 1500 مستوطن الأقصى في ثاني أيام العيد، فيما بلغ عدد المقتحمين في ثالث أيامه 1731 مستوطنًا، واقتحمه 1462 مستوطنًا في اليوم الرابع.

وبحسب المعطيات، ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري إلى 52,277 مستوطنًا حتى أمس الأربعاء.

ويتواصل تصعيد الاقتحامات خلال موسم الأعياد اليهودية، وسط دعوات من جماعات "الهيكل" المزعوم لتكثيف اقتحام المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية داخله.

ويشهد "عيد العرش" تصاعدًا في مظاهر الطقوس العلنية داخل الأقصى، بينها الرقص والغناء الجماعي والسجود الملحمي ومحاولات إدخال القرابين النباتية، بالتزامن مع حماية مشددة من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات