"حماس" تدعو لملاحقة قادة الاحتلال عقب تشييع رفات 105 شهداء

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إلى مواصلة ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، وعدم إفلاتهم من العقاب، وذلك عقب تشييع جثامين 105 شهداء بعد انتشال رفاتهم من تحت أنقاض برج التاج وسط مدينة غزة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن تشييع رفات الشهداء، الذين انتُشلوا من تحت أنقاض البرج الذي تعرض للقصف خلال الحرب على قطاع غزة، أعاد إلى الواجهة مأساة العائلات التي انتظرت طويلًا العثور على أبنائها ومواراتهم الثرى.

وأضافت أن المشهد يعكس، وفق ما جاء في التصريح، حجم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في القطاع، ويضاعف معاناة عائلات أخرى لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها وأقاربها، في ظل صعوبة عمليات البحث وانتشال الجثامين.

وأشارت "حماس" إلى أن منع إدخال المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام والبحث عن المفقودين وانتشال الجثامين يعيق عمل طواقم الدفاع المدني، داعية إلى الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات الثقيلة والأجهزة اللازمة لأداء هذه المهام.

وطالبت الحركة المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة التحقيق وملاحقة قادة الاحتلال المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، كما دعت المحاكم المختصة في دول العالم إلى تفعيل صلاحياتها القانونية لملاحقة من وصفتهم بمجرمي الحرب ومحاسبتهم.

وأكدت أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين "لا يمكن أن تمر دون مساءلة"، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب، وفق ما ورد في التصريح.

وتأتي مراسم تشييع رفات الشهداء الـ105 في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني جراء حجم الدمار ونقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

المصدر / فلسطين أون لاين