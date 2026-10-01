"الصحة": 8 شهداء و26 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول 8 شهداء و26 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1,439 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 834 شهيدًا.

وأوضحت أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان على قطاع غزة بلغت 74,040 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 175,168 إصابة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار سقوط الشهداء والجرحى في قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار، فيما تواصل الطواقم الطبية التعامل مع تداعيات العدوان وتقديم الرعاية للمصابين في ظل أوضاع صحية وإنسانية صعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين