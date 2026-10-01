إصابات وغارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الخميس، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب منطقة العطار في مواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرة المسيّرة استهدفت المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، دون معرفة طبيعة إصاباتهم حتى اللحظة.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاع.

وشنّت طائرات الاحتلال أربع غارات جوية على منازل سكنية غير مأهولة قرب "الخط الأصفر"، في محيط دوار السنافور شرقي حي التفاح بمدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت منازل تعود لعائلات البطش والزهارنة والسويسي، بينها منازل أبو طارق البطش وأبو داود البطش، فيما تكرر القصف على المنطقة خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم.

وفي السياق، تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في مناطق متفرقة من شمالي القطاع.

وشمالًا، طال القصف المدفعي وإطلاق النار مناطق في شمال بيت لاهيا، فيما أفادت مصادر محلية بقصف مدفعي متقطع شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

كما أطلقت البوارج الحربية الإسرائيلية قذائف باتجاه مناطق في عرض بحر السودانية شمال غربي مدينة غزة، في حين سجل إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية في المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة والاستطلاع، إذ حلقت طائرات من نوع "كواد كابتر" على ارتفاع منخفض في محيط مقبرة الشيخ رضوان، فيما رُصد تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع في أجواء خانيونس ودير البلح.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تواصل القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين