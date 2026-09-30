فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ريال مدريد يعلن خضوع راؤول أسينسيو لعملية جراحية

رافينيا يغادر معسكر البرازيل ويعود إلى برشلونة

غوارديولا يوجه رسالة دعم لجماهير مانشستر سيتي

كيف يراقب الاحتلال غزة؟ "الحارس" تكشف أبرز وسائل التعقب

تقرير صحي: استهدافات الاحتلال السبب الأول للوفاة في غزة

مواطنون يشيعون الشهيد محمد النجار في خان يونس

دراسة فلسطينية: "الخط الأصفر" يرسّخ واقعًا مكانيًا جديدًا في غزة

منتدى الإعلاميين يدين استهداف الصحفي محمد النجار

8 شهداء وإصابات في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس

الإعلام الحكومي: إبادة 263 صحفيًّا في غزة

ريال مدريد يعلن خضوع راؤول أسينسيو لعملية جراحية

30 سبتمبر 2026 . الساعة 21:53 بتوقيت القدس
...
راؤول أسينسيو
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، خضوع مدافعه الإسباني راؤول أسينسيو لعملية جراحية، بعد تعرضه لكسر إجهادي في عظمة قصبة الساق اليمنى.

وأوضح النادي في بيان طبي أن أسينسيو سيخضع للجراحة غداً الخميس، دون الكشف رسمياً عن مدة غيابه عن الملاعب.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، يُتوقع أن تتراوح فترة غياب المدافع الشاب بين شهرين وأربعة أشهر، ما قد يؤجل عودته إلى الملاعب حتى بداية عام 2027، وفقاً لمدى استجابته للعلاج وبرنامج التأهيل.

وتأتي الإصابة لتزيد من متاعب أسينسيو البدنية، بعدما غاب في وقت سابق من الموسم بسبب إصابة عضلية، قبل أن يعود إلى قائمة الفريق مؤخراً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ريال مدريد #راؤول

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة