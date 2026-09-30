ريال مدريد يعلن خضوع راؤول أسينسيو لعملية جراحية

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، خضوع مدافعه الإسباني راؤول أسينسيو لعملية جراحية، بعد تعرضه لكسر إجهادي في عظمة قصبة الساق اليمنى.

وأوضح النادي في بيان طبي أن أسينسيو سيخضع للجراحة غداً الخميس، دون الكشف رسمياً عن مدة غيابه عن الملاعب.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، يُتوقع أن تتراوح فترة غياب المدافع الشاب بين شهرين وأربعة أشهر، ما قد يؤجل عودته إلى الملاعب حتى بداية عام 2027، وفقاً لمدى استجابته للعلاج وبرنامج التأهيل.

وتأتي الإصابة لتزيد من متاعب أسينسيو البدنية، بعدما غاب في وقت سابق من الموسم بسبب إصابة عضلية، قبل أن يعود إلى قائمة الفريق مؤخراً.

المصدر / فلسطين أون لاين