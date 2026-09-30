رافينيا يغادر معسكر البرازيل ويعود إلى برشلونة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

غادر البرازيلي رافينيا معسكر منتخب بلاده، عائداً إلى نادي برشلونة، بعد قرار استبعاده من مواجهة الهند بسبب مشكلة بدنية.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عدم وجود أي إصابة عضلية، في وقت فضّل فيه الجهاز الفني والطبي للمنتخب وبرشلونة عدم المجازفة بمشاركته.

ويأتي قرار عودة رافينيا إلى برشلونة في ظل ضغط المباريات وكثرة التنقل خلال فترة التوقف الدولي، بعدما قطع الفريق مسافات سفر كبيرة وصلت إلى نحو 34 ألف كيلومتر.

ومن المقرر أن يحصل قائد برشلونة على فترة من الراحة قبل العودة إلى التدريبات والاستعداد للاستحقاقات المقبلة مع الفريق الكتالوني.

المصدر / فلسطين أون لاين