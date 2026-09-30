غوارديولا يوجه رسالة دعم لجماهير مانشستر سيتي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

وجه الإسباني بيب غوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي، رسالة دعم إلى جماهير النادي، مؤكداً وقوفه إلى جانب الفريق ومكوناته خلال الفترة الحالية.

وقال غوارديولا، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»: «أريد من كل مشجع لمانشستر سيتي أن يعلم أنني هنا أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف: «سأظل دائماً خلف النادي والمالك ورئيس النادي واللاعبين وطاقم العمل، وأنتم مشجعونا الاستثنائيون».

واختتم المدرب الإسباني رسالته بالتأكيد على التكاتف، قائلاً: «دعوني أكون واضحاً.. سنتجاوز هذا الأمر معاً، أحبكم جميعاً».

المصدر / فلسطين أون لاين