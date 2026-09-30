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بالفيديو كيف يراقب الاحتلال غزة؟ "الحارس" تكشف أبرز وسائل التعقب

30 سبتمبر 2026 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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عمليات الرصد تعتمد على مجموعة من الوسائل من بينها مراقبة الاتصالات والإشارات الإلكترونية والاستعانة بمصادر بشرية على الأرض وتقنيات التعرف على الوجوه وأجهزة التصوير والتنصت

سلّط تقرير أمني مرئي نشرته منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة، الضوء على وسائل وآليات المراقبة والتعقب التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا إلى توظيف تقنيات استخبارية وطائرات مسيّرة ومنظومات إلكترونية لرصد التحركات في الميدان.

وأوضح تقرير المنصة، الذي حمل عنوان "كيف تراقب الطائرات المسيرة المقاومين؟"، أن عمليات الرصد تعتمد على مجموعة من الوسائل، من بينها مراقبة الاتصالات والإشارات الإلكترونية، والاستعانة بمصادر بشرية على الأرض، إلى جانب تقنيات التعرف على الوجوه وأجهزة التصوير والتنصت المستخدمة لتوسيع نطاق المراقبة.

وأرفقت المنصة بالتقرير مشاهد تُظهر طائرة مسيّرة من طراز "كواد كابتر" وهي تتعقب أحد المواطنين بين الخيام، في إطار تطور قدرات الاحتلال على المراقبة الجوية وجمع المعلومات الميدانية.

وأشار التقرير إلى أن تعدد وسائل الرصد يتيح للاحتلال جمع المعلومات من مصادر مختلفة وربطها لتحديد الأشخاص وتتبع تحركاتهم، محذرًا من مخاطر استخدام وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة في البيئات التي تشهد عمليات مراقبة مكثفة.

وتضمن تقرير منصة الحارس كذلك مجموعة من الإرشادات العامة للحد من مخاطر المراقبة والتعقب، داعيًا إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر الأمنية المرتبطة بالاتصالات والتحركات في المناطق التي تشهد نشاطًا مكثفًا للمراقبة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الحارس #تعقب المقاومين #وسائل المعاقبة والتجسس

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