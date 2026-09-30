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تقرير صحي: استهدافات الاحتلال السبب الأول للوفاة في غزة

30 سبتمبر 2026 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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من شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 24,650 حالة وفاة رسميًا خلال عام 2025، تصدّر الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي أسباب الوفاة بنسبة بلغت 70.1% من إجمالي الحالات المسجلة.

وبحسب البيانات، جاءت أمراض القلب في المرتبة الثانية ضمن أسباب الوفاة، بنسبة 7.7% من إجمالي الحالات، فيما شكّلت وفيات الذكور 73.4% مقابل 26.6% للإناث.

وسجل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 33.4 حالة وفاة لكل ألف مولود حي خلال العام.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت محافظة غزة أعلى نسبة من الوفيات بواقع 37.3%، تلتها شمال غزة بنسبة 20.2%، ثم خان يونس بنسبة 19.5%، والمحافظة الوسطى بنسبة 12.3%، فيما بلغت النسبة في رفح 10.7%.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وفيات غزة #استهدافات الاحتلال #تقرير صحي

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