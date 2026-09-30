منتدى الإعلاميين يدين استهداف الصحفي محمد النجار

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استهداف الصحفي محمد عبد العزيز النجار، الإعلامي والمذيع في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المنتدى، في بيان، الأربعاء، إن استشهاد النجار يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 263 صحفيًا وصحفية، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم الاستهداف المتواصل للعاملين في المجال الإعلامي، ومحاولات منع نقل الحقيقة وتوثيق ما يجري في القطاع.

وأكد المنتدى أن قتل الصحفيين واستهدافهم يستدعي فتح تحقيقات جدية ومستقلة في جميع الانتهاكات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على فتح تحقيقات مستقلة في جرائم قتل الصحفيين واستهدافهم، وملاحقة المسؤولين عنها أمام الجهات القضائية الدولية المختصة.

كما جدد المنتدى دعوته إلى اتخاذ خطوات دولية جادة لوقف الحرب على قطاع غزة وحماية الصحفيين والإعلاميين، وضمان قدرتهم على أداء عملهم المهني والإنساني بأمان، بما يكفل حق الجمهور في المعرفة وحق الصحفي في ممارسة مهنته دون تهديد أو استهداف.

ونعى المنتدى الصحفي الشهيد محمد عبد العزيز النجار وكافة شهداء الأسرة الصحفية الفلسطينية، مقدمًا التعازي إلى ذويهم وزملائهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للصحفيين الجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين