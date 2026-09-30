فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منتدى الإعلاميين يدين استهداف الصحفي محمد النجار

8 شهداء وإصابات في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس

الإعلام الحكومي: إبادة 263 صحفيًّا في غزة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة غرب سلفيت

تحقيق لبي بي سي عن أطفال غزة يحصد جائزة أفضل فيلم قصير

سارع بالتسجيل.. فرص تشغيل جديدة لعمال غزة

غالاوي: واشنطن تتصرف كـ"وكيل لإسرائيل" وتواصل دعمها عسكريًا

دبلوماسي أردني: سلطة رام الله ترفض الانتخابات خشية عقاب الشعب

نتنياهو يوظف حادثة طائرة "فلاي دبي" انتخابيًا والمعارضة ترد: "ألاعيب رخيصة"

حماس: تصعيد الاحتلال في غزة استكمال لحرب الإبادة

منتدى الإعلاميين يدين استهداف الصحفي محمد النجار

30 سبتمبر 2026 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
...
الصحفي الشهيد محمد عبد العزيز النجار

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استهداف الصحفي محمد عبد العزيز النجار، الإعلامي والمذيع في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المنتدى، في بيان، الأربعاء، إن استشهاد النجار يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 263 صحفيًا وصحفية، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم الاستهداف المتواصل للعاملين في المجال الإعلامي، ومحاولات منع نقل الحقيقة وتوثيق ما يجري في القطاع.

وأكد المنتدى أن قتل الصحفيين واستهدافهم يستدعي فتح تحقيقات جدية ومستقلة في جميع الانتهاكات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على فتح تحقيقات مستقلة في جرائم قتل الصحفيين واستهدافهم، وملاحقة المسؤولين عنها أمام الجهات القضائية الدولية المختصة.

كما جدد المنتدى دعوته إلى اتخاذ خطوات دولية جادة لوقف الحرب على قطاع غزة وحماية الصحفيين والإعلاميين، وضمان قدرتهم على أداء عملهم المهني والإنساني بأمان، بما يكفل حق الجمهور في المعرفة وحق الصحفي في ممارسة مهنته دون تهديد أو استهداف.

ونعى المنتدى الصحفي الشهيد محمد عبد العزيز النجار وكافة شهداء الأسرة الصحفية الفلسطينية، مقدمًا التعازي إلى ذويهم وزملائهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للصحفيين الجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #منتدى الإعلاميين #محمد النجار #استهداف صحفيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة