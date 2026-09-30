بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من غزة

غزة/ فلسطين:

أُفرج، الأربعاء، عن 15 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووصلوا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لوزارة الأسرى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن وفدًا تابعًا لها كان في استقبال الأسرى المفرج عنهم، للاطلاع على أوضاعهم، فيما جرى التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأوضحت أن جميع المفرج عنهم من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل (إسرائيل)، مشيرة إلى أن بينهم أسيرًا مصابًّا بالسرطان، وفتى يبلغ 17 عامًا، وشابًا يبلغ 18 عامًا.

والمفرج عنهم هم: رمزي كمال عساف (47 عامًا)، مؤمن مصباح غنيم (37 عامًا)، صبحي أحمد الجدبة (37 عامًا)، عامر مصباح الفار (55 عامًا)، علاء أشرف نبهان (35 عامًا)، عماد عزمي قيطة (45 عامًا)، محمد جمال مهرة (31 عامًا)، سليم عطية أبو عصر (63 عامًا)، محمد خالد سلمان (33 عامًا)، عمار أحمد حسين (39 عامًا)، محمد محمود نصر (44 عامًا)، عبد الرحمن طلال فياض (46 عامًا)، عصام خير نصر (45 عامًا)، إياد محمود كركز (17 عامًا)، وأحمد محمود معروف (18 عامًا).

المصدر / فلسطين أون لاين