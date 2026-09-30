الإعلام الحكومي: إبادة 263 صحفيًّا في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع إلى 263 صحفيًا، عقب الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد عبد العزيز النجار.

وأوضح المكتب أن النجار كان يعمل إعلاميًا ومذيعًا في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مشيرًا إلى أن استشهاده يرفع حصيلة الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب إلى 263 شهيدًا.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم، معتبرًا ذلك استهدافًا ممنهجًا للصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الأجسام والمؤسسات الصحفية في دول العالم، إلى إدانة الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة في الحرب المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي بإدانة هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

كما طالب بممارسة ضغط جدي وفاعل لوقف الحرب، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف استهدافهم وقتلهم.

وترحم المكتب على أرواح الصحفيين الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للصحفيين المصابين، والصبر والسلوان لذوي الشهداء وللأسرة الصحفية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين