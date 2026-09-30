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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة غرب سلفيت

30 سبتمبر 2026 . الساعة 17:38 بتوقيت القدس
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المستوطنون شرعوا في إقامة البؤرة على أراضٍ فلسطينية في خطوة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الزراعية وتوسيع نطاق الاستيطان (أرشيفية)

أقام مستوطنون، الأربعاء، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين الواقعة بين بلدتي كفر الديك وبروقين، غربي سلفيت، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين شرعوا في إقامة البؤرة على أراضٍ فلسطينية، في خطوة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الزراعية وتوسيع نطاق الاستيطان في محيط البلدتين، بالتزامن مع تكرار إقامة البؤر الاستيطانية في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وتأتي إقامة البؤرة الجديدة في ظل تصعيد متواصل للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بالتوازي مع إجراءات تتخذها حكومة الاحتلال لتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر المقامة دون موافقة رسمية.

وبحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، أقرت حكومة بنيامين نتنياهو خلال العام الجاري إجراءات لإنشاء مستوطنات جديدة وتحويل بؤر استيطانية إلى مستوطنات معترف بها، مشيرة إلى أن عدد المستوطنات الجديدة التي وافقت عليها الحكومة الحالية بلغ 104 مستوطنات، بينها 38 مستوطنة جديدة بالكامل و50 بؤرة يجري تحويلها إلى مستوطنات مستقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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