تحقيق لبي بي سي عن أطفال غزة يحصد جائزة أفضل فيلم قصير

فاز تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حول ظروف إطلاق النار على أطفال في قطاع غزة، بجائزة أفضل عمل قصير ضمن جوائز "ديغ" للصحافة الاستقصائية لعام 2026.

وأعلنت الجائزة، مساء السبت 26 أيلول/سبتمبر، نتائج دورتها الثانية عشرة خلال مهرجانها المقام في مدينة مودينا الإيطالية، حيث توّج فيلم "التحقيق في مقتل أطفال غزة" بالجائزة في فئة الأعمال القصيرة.

ويحمل الفيلم، الذي تبلغ مدته 14 دقيقة، توقيع المخرجة ستيفاني هيغارتي، وأُدرج ضمن إنتاج الخدمة العالمية لـ"بي بي سي"، فيما أُنجز التحقيق بالتعاون مع "بي بي سي عربي"، بمشاركة الصحفيين عبد الرحمن أبو طالب وأحمد نور ووودي موريس.

ويعيد التحقيق بناء ملابسات مقتل الطفلتين ليان المجدلاوي (عامان) وميرا طنبورة (6 أعوام) في حادثتين منفصلتين خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مستندًا إلى جمع الأدلة ومقارنتها لتحديد ظروف إطلاق النار.

كما جمع التحقيق الأوسع بيانات عن 168 طفلًا تعرضوا لإطلاق النار منذ بداية الحرب وحتى تموز/يوليو 2025، بينهم 95 أصيبوا في الرأس أو الصدر، و67 منهم دون سن الثانية عشرة، بالاعتماد على شهادات ذويهم وشهود العيان، ومقابلات مع 30 طبيبًا وممرضًا، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو والسجلات الطبية.

وأوضح الصحفي عبد الرحمن أبو طالب أن إنجاز التحقيق استغرق أشهرًا، وشمل تعاونًا مع صحفيين داخل قطاع غزة زاروا بعض مواقع الحوادث، قبل مقارنة الأدلة الميدانية بالمعلومات والشهادات ومواد المصادر المفتوحة المتعلقة بكل واقعة.

وأشادت لجنة التحكيم باستخدام التحقيق للمصادر المفتوحة وشهادات الشهود والخبراء والتقارير الطبية، في ظل منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة بصورة مستقلة.

ولم يخلص التحقيق إلى إثبات تعمد الاستهداف في جميع الحالات التي وثقها، كما لم يتمكن من تحديد مصير جميع الأطفال الذين شملتهم البيانات، فيما نقل عن الجيش الإسرائيلي قوله إن تعمد إيذاء المدنيين، ولا سيما الأطفال، محظور، وإن تفاصيل واقعتي ليان وميرا ستخضع للفحص لدى الجهات المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات