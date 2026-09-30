سارع بالتسجيل.. فرص تشغيل جديدة لعمال غزة

أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية (PFI)، عن فتح باب التسجيل للعمال والعاملات ومتوقفي العمل جراء الحرب في قطاع غزة، للترشح لفرص تشغيل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر في المنشآت والمصانع النشطة.

وأوضح الاتحاد أن فرص التشغيل تأتي ضمن مشروع "التشغيل من أجل التعافي: تعزيز تعافي القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل للفئات العمالية الهشة"، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبإشراف مؤسسة التعاون.

وتشمل شروط القبول أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و55 عاماً، وأن يكون معيلًا لأسرة، إضافة إلى تطابق مكان السكن أو النزوح الحالي مع موقع المصنع المستضيف.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من فرصة تشغيل مؤقتة خلال الأشهر الستة الماضية، وألا يكون أي فرد آخر من أفراد أسرته من الدرجة الأولى مستفيداً حالياً من المشروع.

ويشترط كذلك قدرة المتقدم الصحية على أداء مهام الإنتاج بأمان، مع تخصيص كوتا لذوي الإعاقة القادرين على العمل.

ودعا الاتحاد العمال والعاملات الذين تنطبق عليهم جميع الشروط إلى تعبئة طلب التسجيل الإلكتروني بدقة عبر الرابط المخصص للتقديم.

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ويستمر استقبال الطلبات حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

المصدر / فلسطين أون لاين