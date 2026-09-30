دبلوماسي أردني: سلطة رام الله ترفض الانتخابات خشية عقاب الشعب

قال الدبلوماسي الأردني ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق مروان المعشر، إن هناك "إشارات مقلقة" إلى عدم رغبة السلطة الفلسطينية في رام الله بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف المعشر، في مقابلة تلفزيونية، أن السبب، وفق تقديره، يعود إلى خشية السلطة من نتائج الانتخابات وما قد يترتب عليها من موقف الناخب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المشهد الفلسطيني تغير بصورة كبيرة منذ آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006.

وأوضح أن قوى جديدة ظهرت في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات العشرين الماضية، ولا تملك تمثيلًا في المجلس التشريعي، رغم استحقاقها، معتبرًا أن المجتمع الفلسطيني "يستحق تمثيلًا حقيقيًا" في المجلس.

وشدد المعشر على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، "بغض النظر عن النتيجة"، باعتبارها استحقاقًا لتجديد الشرعية الفلسطينية وتمثيل القوى والمكونات السياسية والمجتمعية.

وكان المعشر قد قال في تصريح سابق إن رئيس السلطة محمود عباس لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني، في ظل ما وصفه بتراجع شرعيته الشعبية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات