الإمارات تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، برفقة مجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، محذرةً من تداعيات هذه الاقتحامات على استقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الاقتحام الذي جرى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية يمثل تصعيدًا استفزازيًا، مطالبةً الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها ووقف الممارسات التي من شأنها زيادة التوتر، ومحاسبة المتورطين فيها.

وأكدت الوزارة ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ووقف أي محاولات لتغيير الواقع الديني فيه، مشددةً على أهمية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما شددت الإمارات على الدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية.

ويأتي الموقف الإماراتي بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، إذ أفادت معطيات ميدانية بمشاركة نحو 1271 مستوطنًا في اقتحامات باحات المسجد، أمس الثلاثاء.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات