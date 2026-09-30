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رئيس وزراء قطر: نتنياهو مجرم حرب ولا شيء يبرر ما حصل في غزة

30 سبتمبر 2026 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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رئيس الوزراء القطري خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، مؤكداً أن ما يُرتكب في قطاع غزة يمثل جرائم حرب.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، مساء الثلاثاء، إن "ما يُرتكب في غزة هو جرائم حرب، وكل من يتحمل المسؤولية عن ذلك هو مجرم حرب"، وردّ بـ"نعم" عندما سأله مورغان مباشرة عما إذا كان هذا الوصف ينطبق على نتنياهو.

وأضاف أن وسائل إعلام كشفت أن حكومة نتنياهو تنظم حملة رسمية ضد قطر، تشمل تمويل مؤسسات وأوساط أكاديمية ووسائل إعلام وصناع محتوى، بهدف ممارسة الضغط على الدوحة وتقويض دورها وسيطاً.

وأشار إلى أن نتنياهو والمتطرفين في حكومته عملوا، طوال العامين الماضيين من الحرب على غزة، على تقويض كل جهد قطري للتوسط وإنهاء الحرب.

وفي مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، ردَّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على سؤال حول طبيعة ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة، قائلا إن ما يُرتكب في القطاع هو جرائم حرب، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤول عن ذلك وهو "مجرم".

المصدر / لندن/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #قطر #جرائم حرب #الإبادة الإسرائيلية

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