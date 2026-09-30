خلل غامض يصيب هواتف أندرويد ويثير ذعر المستخدمين

لم يحن موعد الهالوين بعد، لكن يبدو أن بعض هواتف أندرويد بدأت في إطلاق أصوات تصفيق غريبة ومخيفة من تلقاء نفسها، دون سبب واضح أو أي إجراء من المستخدم.

وتلقى عدد من مستخدمي أندرويد مؤخرًا صوت تصفيق مفاجئ صادرًا من مكبرات الصوت في هواتفهم، في ظاهرة غامضة لم يتوصل المستخدمون حتى الآن إلى تفسير واضح لها.

صوت تصفيق يظهر فجأة من الهاتف

ظهرت على الأقل مناقشتان على موقع "ريديت" يصف فيهما مستخدمون سماع مؤثر صوتي يشبه تصفيق الجمهور بشكل عشوائي.

وقال أحد المستخدمين إن هاتف Samsung Galaxy A30s كان موضوعًا على المكتب أمامه أثناء عزفه على الغيتار. وكان الهاتف يعمل، لكن شاشته كانت مغلقة، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

وبعد أن انتهى من عزف مقطوعة موسيقية طويلة، سمع فجأة صوت تصفيق استمر نحو ثانيتين، يشبه تمامًا تصفيق الجمهور في أحد المسارح.

وقال المستخدم إنه شعر بالحيرة، ثم راجع الهاتف بحثًا عن أي تطبيقات تعمل في الخلفية، لكنه لم يجد شيئًا يمكن أن يفسر الصوت.

وأشار صاحب المنشور إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يسمع فيها صوت التصفيق، وأنه ظهر بعد أن عزف الغيتار لفترة من الوقت، واصفًا التجربة بأنها مخيفة.

ليست المرة الأولى التي يظهر فيها التصفيق الغامض

رغم أن معظم التعليقات على المنشور لم تتعامل مع الأمر بجدية كبيرة، بل مازح بعض المستخدمين قائلين إن "غوغل" ربما كانت تشيد بأداء صاحب الهاتف الموسيقي، فإن الواقعة لا تبدو حالة منفردة.

فقد عثر صاحب المنشور على بلاغ مشابه نُشر في وقت سابق من الشهر، تحدث فيه مستخدم آخر عن صوت تصفيق يظهر عشوائيًا من هاتفه.

وقال المستخدم إنه راجع سجل الإشعارات في كل مرة ظهر فيها الصوت، لكنه لم يجد أي إشعار مرتبط به.

كما أكد أنه لم يثبت تطبيقات خارجية بصيغة APK، ولا يستخدم تطبيقات مثل "علي إكسبريس" أو تطبيقات مشابهة، وأن المشكلة بدأت قبل نحو ثلاثة أيام، رغم أنه لم يثبت أي تطبيق جديد خلال أكثر من أسبوع.

وفي الحالتين، أكد المستخدمون الذين أبلغوا عن المشكلة أنهم لم يثبتوا تطبيقات خارجية يمكن أن تكون مسؤولة عن تشغيل الصوت، كما لم يكن هناك مساعدون ذكيون يعملون في الخلفية، بحسب ما ذكروا.

وتضم المناقشة الأقدم تعليقات من مستخدمين أكدوا ظهور المشكلة على هواتف أندرويد مختلفة، بما في ذلك أجهزة "فيفو"، إلى جانب Galaxy A30s الذي استخدمه صاحب البلاغ الأصلي.

لا تفسير أو حل حتى الآن

حتى الآن، لا يوجد تفسير واضح لهذه الظاهرة، كما لم يقدم أي مسؤول من "غوغل" تفسيرًا رسميًا للمشكلة عبر "ريديت"، ولا توجد طريقة مؤكدة لإيقافها.

ولا تزال المناقشتان مفتوحتين مع عدد محدود من التعليقات، دون ظهور تطورات جديدة. والأغرب أن صوت التصفيق يبدو وكأنه لا يترك أي أثر؛ فلا يظهر في سجل الإشعارات ولا في سجلات نظام أندرويد التي تمكن المستخدمون من الوصول إليها.

ماذا يحدث بالضبط؟

هنا تبدأ التكهنات، إذ لا توجد حاليًا أدلة كافية لتحديد مصدر الصوت.

إحدى الفرضيات المطروحة هي أن الأمر قد يكون مرتبطًا بميزة مخفية أو اختبار تجريبي، خصوصًا أن إحدى الحالات ظهرت مباشرة بعد عزف المستخدم على الغيتار. لكن لا يوجد ما يؤكد هذه الفرضية حتى الآن.

كما ظهر بلاغ ثالث عن الواقعة نفسها تقريبًا، هذه المرة في قسم "ريديت" الخاص بـ Webnovel، حيث ذكر مستخدم أنه سمع صوت التصفيق نفسه بعد الانتهاء من قراءة فصل.

وبحسب تاريخ المنشور، فإن الواقعة حدثت قبل نحو 18 يومًا، وهو ما يتوافق تقريبًا مع الإطار الزمني للحالات الأخرى.

ومع عدم وجود تفسير رسمي حتى الآن، يظل مصدر التصفيق الغامض مجهولًا، سواء كان خللًا برمجيًا نادرًا، أو مؤثرًا صوتيًا يتم تشغيله بطريقة غير مقصودة، أو مشكلة مرتبطة بأحد التطبيقات أو خدمات النظام.

أما فكرة أن "جيميناي" بدأ يفهم الموسيقى ويقدّر أداء المستخدمين، فتظل بالطبع مجرد مزحة لا تستند إلى أي دليل.

المصدر / مواقع الكترونية