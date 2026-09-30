الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في طولكرم

تشهد محافظة طولكرم، منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة طالت بلدات وأحياء عدة، تخللها تحويل عدد من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات كفر زيباد وكفر جمال وكفر عبوش وكفر صور في منطقة الكفريات، وبلدة فرعون جنوب المحافظة، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تحول عددًا منها إلى ثكنات عسكرية بعد احتجاز سكانها.

كما نصبت قوات الاحتلال خيمة وحاجزًا طيارًا في منطقة طريق الواد بين بلدة فرعون وضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم ومنعتهم من المرور.

وفي شمال المحافظة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عتيل ودير الغصون وعلار وضاحية شويكة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، وألحقت أضرارًا بمحتويات عدد منها.

وفي دير الغصون، اعتدت قوات الاحتلال على مركبة المواطن برهان القب وحطمت زجاجها، قبل أن تحتجزه وأفراد عائلته داخل منزلهم وتمنعهم من الخروج حتى مغادرة الجنود المكان.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في جبل السيد وضاحية ذنابة شرق طولكرم، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشقيقين أحمد ومحمود مصطفى الباشا، وابن عمهما أشرف إبراهيم الباشا، إلى جانب محمد الحلوم.

وتخللت الحملة اعتقالات أخرى طالت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، عُرف منهم: الأسير المحرر رفعت محمد عدوان (48 عامًا)، وإسلام شادي عمر من بلدة فرعون، والأسير المحرر ليث علي الشوبكي من منزله في شارع فرعون جنوب المدينة، والأسير المحرر أحمد الشرفا من منزله في محيط ضاحية اكتابا شرق المدينة، وأدهم خلف رمزي جبارة من بلدة كفر عبوش.

ولا تزال قوات الاحتلال تنتشر في عدد من مناطق المحافظة، وسط استمرار الاقتحامات والمداهمات وتشديد الإجراءات العسكرية، بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، لليوم الـ612 على التوالي، في ظل حصار مشدد.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات