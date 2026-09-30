الاحتلال يحرر مخالفات بحق مسجدين في النقب المحتل

حررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخالفتين بحق مسجدين في بلدتي حورة وتل السبع بالنقب المحتل، بذريعة تجاوز مستوى الضوضاء الحد المسموح به قانونيًا، عقب تشغيل مكبرات الصوت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات من شرطة الاحتلال وما يسمى بـ"الحرس الوطني" التابع لـ"حرس الحدود" اقتحمت البلدتين، وأجرت عمليات فحص وقياس لمستوى الصوت في المسجدين، قبل أن تحرر المخالفات وتطالب المسؤولين بخفض مستوى الصوت.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التضييق الإسرائيلي على المساجد ودور العبادة في البلدات العربية بالنقب المحتل، عبر فرض قيود وإجراءات تحت ذرائع مختلفة، وسط انتقادات محلية لما تعتبره الجهات العربية استهدافًا متواصلًا للوجود الديني والمجتمعي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات