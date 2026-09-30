فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منتدى الإعلاميين يدين استهداف الصحفي محمد النجار

8 شهداء وإصابات في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس

الإعلام الحكومي: إبادة 263 صحفيًّا في غزة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة غرب سلفيت

تحقيق لبي بي سي عن أطفال غزة يحصد جائزة أفضل فيلم قصير

سارع بالتسجيل.. فرص تشغيل جديدة لعمال غزة

غالاوي: واشنطن تتصرف كـ"وكيل لإسرائيل" وتواصل دعمها عسكريًا

دبلوماسي أردني: سلطة رام الله ترفض الانتخابات خشية عقاب الشعب

نتنياهو يوظف حادثة طائرة "فلاي دبي" انتخابيًا والمعارضة ترد: "ألاعيب رخيصة"

حماس: تصعيد الاحتلال في غزة استكمال لحرب الإبادة

محدث بالفيديو والصور 8 شهداء وإصابات في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس

30 سبتمبر 2026 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
...
جانب من استهداف مركبة مواصلات بشكل مباشر.

استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت إحداها مركبة مواصلات عمومية في منطقة مجلس الوزراء بحي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن بلال السميري، وإصابة عدد آخر في قصف استهدف بلدة القرارة شمالي مدينة خانيونس.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت حافلة من نوع "فلوكس" كانت تجر "عجلاة"، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما جرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى، وبينهم إصابات وُصفت بالحرجة.

وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الفترة الأخيرة عن ارتقاء شهداء وجرحى، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي خان يونس، أعلنت مصادر طبية استشهاد محمد عبدالعزيز النجار إثر غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس.

ونعت إذاعة القرآن الكريم (حكومية) أحد فرسانها الصحفي النجار الذي ارتقى أثناء أداء رسالته الدعوية والقرآنية، تاركا أثرا عظيما في مسيرته الإعلامية.  

0595e2ce-dbbd-426f-b657-f496a06b0549.jfif
 

 

 


e308e254-1f95-4b88-b033-31a4a3d7db74.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الشهداء #غارة إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة