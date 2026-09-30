8 شهداء وإصابات في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس

استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت إحداها مركبة مواصلات عمومية في منطقة مجلس الوزراء بحي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن بلال السميري، وإصابة عدد آخر في قصف استهدف بلدة القرارة شمالي مدينة خانيونس.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت حافلة من نوع "فلوكس" كانت تجر "عجلاة"، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما جرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى، وبينهم إصابات وُصفت بالحرجة.

وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الفترة الأخيرة عن ارتقاء شهداء وجرحى، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي خان يونس، أعلنت مصادر طبية استشهاد محمد عبدالعزيز النجار إثر غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس.

ونعت إذاعة القرآن الكريم (حكومية) أحد فرسانها الصحفي النجار الذي ارتقى أثناء أداء رسالته الدعوية والقرآنية، تاركا أثرا عظيما في مسيرته الإعلامية.











المصدر / فلسطين أون لاين