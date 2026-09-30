7 شهداء و15 إصابة في غارتين إسرائيليتين على غزة وخان يونس

استشهد 7 مواطنين وأصيب 15 آخرين، اليوم الأربعاء، في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مركبة مواصلات عمومية في منطقة مجلس الوزراء بحي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت حافلة من نوع "فلوكس" كانت تجر "عجلاة"، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما جرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى، وبينهم إصابات وُصفت بالحرجة.

وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الفترة الأخيرة عن ارتقاء شهداء وجرحى، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي خان يونس، أعلنت مصادر طبية استشهاد محمد عبدالعزيز النجار إثر غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس.

ونعت إذاعة القرآن الكريم (حكومية) أحد فرسانها الصحفي النجار الذي ارتقى أثناء أداء رسالته الدعوية والقرآنية، تاركا أثرا عظيما في مسيرته الإعلامية.











المصدر / فلسطين أون لاين