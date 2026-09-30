إشارة استغاثة واستنفار إسرائيلي.. ماذا جرى لطائرة "فلاي دبي"؟

غيّرت طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي"، كانت في طريقها من الإمارات إلى "تل أبيب"، مسارها نحو السعودية، اليوم الأربعاء، عقب إصدارها إشارة استغاثة، في حادثة أثارت حالة من الاستنفار والتكهنات لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية عبرية بأن الطائرة، التي كانت تقل نحو 180 راكبًا، أطلقت إشارة طوارئ قبل أن تغيّر مسارها باتجاه مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة تبوك شمال غربي السعودية.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرة هبطت في مطار تبوك، فيما أكدت جهات أمنية إسرائيلية أن الحادثة لم تكن نتيجة عملية اختطاف، بعد أن أثارت الإشارة الصادرة عن الطائرة مخاوف أولية من احتمال وجود تدخل غير مشروع على متنها.

وذكرت مصادر إعلامية أن سلاح الجو الإسرائيلي دفع بطائرات مقاتلة في أعقاب الحادثة، بالتزامن مع عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس مشاورات أمنية لمتابعة التطورات.

وبحسب تقارير لاحقة، تشير إفادات لمسؤولين إسرائيليين إلى أن إشارة الاستغاثة ارتبطت بشجار جسدي بين طياري الطائرة، فيما لم يصدر حتى الآن توضيح مستقل من شركة "فلاي دبي" بشأن ملابسات الواقعة.

وتأتي الحادثة في ظل حساسية أمنية متزايدة في أجواء المنطقة، وسط استمرار حركة الطيران بين الإمارات و"تل أبيب".

المصدر / فلسطين أون لاين