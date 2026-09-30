كل 4 دقائق.. التدخين يحصد حياة شخص في تركيا

يحصد التدخين والتبغ حياة شخص في تركيا كل 4 دقائق، في ظل تسجيل نحو 125 ألف وفاة سنويًا مرتبطة باستخدام التبغ، وفق بيانات وزارة الصحة التركية.

وأفادت بيانات نقلتها وكالة "الأناضول"، بأن نحو 25 ألفًا من هذه الوفيات تطال أشخاصًا لا يدخنون، لكنهم يتعرضون للتدخين السلبي، ما يعكس تأثير استخدام منتجات التبغ على المدخنين وغير المدخنين على حد سواء.

وأوضحت البيانات أن السجائر تعد أكثر منتجات التبغ استخدامًا حول العالم، إلى جانب منتجات أخرى تشمل تبغ الأرجيلة والسيجار والتبغ الملفوف والغليون ومنتجات التبغ المسخن.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن استخدام التبغ يلحق أضرارًا بمعظم أعضاء الجسم، ويرتبط بالإصابة بأمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية وأمراض الرئة، فضلًا عن تأثيراته في الخصوبة والمناعة والتسبب بالوفاة المبكرة.

وعلى الصعيد العالمي، يتسبب استخدام التبغ بوفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا، بينهم أكثر من 1.6 مليون من غير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي.

وتشير البيانات ذاتها إلى أن تركيا تسجل معدلات مرتفعة من سرطان الرئة والوفيات المرتبطة به بين الرجال، فيما يُعد استخدام التبغ من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي وأكثر من 20 نوعًا أو فرعًا من السرطان.

المصدر / فلسطين أون لاين