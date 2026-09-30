النفط يرتفع بعد نفي ترامب استعداده لتخفيف عقوبات إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران، في الوقت الذي واصلت فيه قطر الجهود الدبلوماسية آملة في تحقيق انفراجة، وذلك بعد انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة نتيجة تعافي الإمدادات ‌من الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.11 بالمئة، إلى 103.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا، أو 0.38 بالمئة، إلى 89.72 دولار.

ويتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب شهرية بنحو 14 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له منذ يوليو تموز، في حين يتجه الخام الأمريكي لتسجيل ارتفاع أربعة بالمئة بعد أن تجاوز 106 دولارات للمرة الأولى منذ مايو أيار.

واتسع الفارق بين الخامين القياسيين أيضا هذا الشهر ليصبح الأكبر منذ أربعة أشهر، فيما راقب المتعاملون الخطط المحتملة للولايات المتحدة لتقييد صادرات الديزل، التي قد تؤدي إلى فائض في المعروض في السوق المحلية وتجعل شركات التكرير الأمريكية تقلل معالجة الخام.

المصدر / وكالات