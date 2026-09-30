مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، في خامس أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيست السابق موشيه فيغلين، كما أدوا طقوس صلاة "بركة الكهنة" التلمودية.

وأوضحت مصادر مقدسية أن فيغلين اقتحم المسجد الأقصى حاملًا القرابين النباتية، وأدى طقوس ما يسمى "الأصناف الأربعة"، برفقة مجموعة من المستوطنين.

وتخللت الاقتحامات أداء رقصات وأغانٍ جماعية وطقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، في وقت شددت فيه قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب الأقصى، وضيقت على دخول المصلين، بالتزامن مع تسهيل اقتحامات المستوطنين.

ويأتي ذلك في خامس أيام "عيد العرش"، الذي يشهد تصعيدًا في وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية داخله.

وكان 1462 مستوطنًا قد اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، في رابع أيام "عيد العرش"، بحماية قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين