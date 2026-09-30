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الذهب يتجه لتسجيل تراجع شهري مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

30 سبتمبر 2026 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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انخفاض على أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وتتجه لتسجيل خسارة شهرية، إذ ضغطت توقعات رفع أسعار الفائدة على معنويات السوق في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للبحث ‌عن مؤشرات حول خطوة السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4170.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، وفقد أكثر من ستة بالمئة منذ بداية الشهر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 4201.90 دولار.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية، مما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

المصدر / وكالات
#الذهب

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