شهيدة وإصابات في غارات إسرائيلية على غزة

استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات وعمليات إطلاق نار إسرائيلية استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد المواطنة إيمان عبد العال وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي المدينة، أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم امرأة، بشظايا قصف إسرائيلي استهدف الحي، فيما أدى القصف إلى تدمير بنايتي ضاهر ومشتهى.

كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما شنت الطائرات غارة ثانية على حي الشجاعية، استهدفت مباني سكنية داخل "الخط الأصفر" في شارع بغداد.

وأطلقت طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" عددًا من القنابل الصوتية في محيط مفترق الشجاعية، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة، واستهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية للمدينة.





وفي جنوبي القطاع، أصيب عدد من المواطنين في استهداف طائرات الاحتلال لخيمة محيط بركس بريص قرب صالة دريم بالاس غرب خانيونس.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها شرقي مدينة خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية غربي المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، أصيب مواطن جراء إطلاق آليات الاحتلال نيرانها شمال شرقي مخيم البريج.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، فيما سقطت قذيفة مدفعية على منزل شرق رمزون دير البلح، بالتزامن مع إطلاق المدفعية الإسرائيلية عددًا من قنابل الإنارة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين