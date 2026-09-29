قناة إسرائيلية: ممثلون عن 10 دول شاركوا اجتماع نتنياهو وبن زايد

قالت قناة إسرائيلية مقربة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن اجتماعه مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، جرى بمشاركة ممثلين عن 10 دول.

وادعت القناة 14 الخاصة، مساء الثلاثاء، نقلًا عن مصدر إماراتي لم تسمه، أن الاجتماع عُقد على مرحلتين، الأولى جمعت نتنياهو ومحمد بن زايد.

وأضافت القناة، نقلًا عن المصدر ذاته، أن “المرحلة الثانية شملت اجتماعًا موسعًا شارك فيه أيضًا ممثلون عن الولايات المتحدة والسعودية والمغرب ومصر والكويت والبحرين وليبيا وسلطنة عمان”، دون صدور تعقيب من تلك الدول حتى الساعة 18:30 (ت.غ).

وبحسب المصدر الذي ادعت القناة أنها نقلت عنه، بحث الاجتماع سبل “تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين "إسرائيل" والإمارات”، إلى جانب “بناء إطار إقليمي للدفاع في مواجهة التهديدات المشتركة”.

كما بحث اللقاء “خطة عمل في مواجهة إيران وحركة أنصار الله الحوثيين”، فضلًا عن “توفير مساعدة استخباراتية وأمنية للسعودية”، و”إمكانية بناء تحالف إقليمي جديد”، وفق ما ادعت القناة نقله عن المصدر الإماراتي.

وقالت القناة إن “المشاركين بحثوا أيضًا إمكانية إنشاء مسار لنقل النفط يتجاوز مضيق هرمز”.

والاثنين، قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن محمد بن زايد استقبل نتنياهو الذي أجرى زيارة إلى الإمارات، الأحد.

وأضافت: “بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و"إسرائيل" وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وبعد الإعلان الإماراتي، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن نتنياهو وزوجته أجريا زيارة إلى الإمارات الأحد.

وأضاف البيان أن الزيارة ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين والتحديات الإقليمية، لافتًا إلى أن الزيارة شارك فيها رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) رومان غوفمان، والسكرتير العسكري غاي ماركيزانو، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء أوفير فالك.

وأتت الزيارة في ظل العاصفة التي أعقبت نشر تقارير عن تحذيرات وُجهت إلى نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، فيما قالت الحركة إن الهجوم جاء ردًا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

والجمعة، ادعت صحيفة “نيويورك تايمز” أن نتنياهو تلقى تحذيرًا سريًا من رئيس الإمارات قبل هجوم “حماس”، لكنه لم ينقل التحذير إلى قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

ووصف مكتب نتنياهو ما نشرته الصحيفة بأنه “كذب مطلق”، فيما قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الحكومة “لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات”.

المصدر / وكالات