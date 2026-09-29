جدول مباريات برشلونة القادمة لشهر أكتوبر 2026: مواجهات نارية بلاليغا والأبطال

محمد زقوت

يترقب عشاق كرة القدم العالمية وجماهير نادي برشلونة الإسباني بشغف كبير جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم في شهر أكتوبر 2026. يحمل هذا الشهر اختبارات قوية وحاسمة للمدرب واللاعبين على الصعيدين المحلي والقاري، تتخللها مواجهات كلاسيكو مرتقبة وقمم أوروبية ملتهبة.

إليكم جدول مباريات برشلونة القادمة لشهر أكتوبر 2026

يخوض النادي الكتالوني سلسلة من المباريات العالية المستوى خلال الأيام القادمة ضمن منافسات الدوري الإسباني (لاليغا) ودوري أبطال أوروبا، وجاءت المواعيد بتوقيت مكة المكرمة (KSA) كالتالي:

السبت 10 أكتوبر 2026(19:30): برشلونة × خيتافي (الدوري الإسباني - الجولة 8)

الثلاثاء 13 أكتوبر 2026(22:00): غلطة سراي × برشلونة (دوري أبطال أوروبا - الجولة 2)

السبت 17 أكتوبر 2026 (19:30): ريال بيتيس × برشلونة (الدوري الإسباني - الجولة 9)

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 (22:00): باريس سان جيرمان × برشلونة (دوري أبطال أوروبا - الجولة 3)

الأحد 25 أكتوبر 2026 (22:00): برشلونة × ريال مدريد (كلاسيكو الدوري الإسباني - الجولة 10)

ملاحظة/ موعد إنطلاق المباريات حسب توقيت المحلي لدولة فلسطين ومصر والسعودية وقطر ولبنان وسوريا والعراق.





اختبار حقيقي لطموحات البلوغرانا

تكتسي مباريات شهر أكتوبر أهمية بالغة نظراً لتقارب المواعيد وصعوبة المنافسين؛ إذ ينتظر الفريق أسبوع ناري يواجه فيه باريس سان جيرمان أوروبياً ثم غريمه التقليدي ريال مدريد محلياً في معقل البلوغرانا، وهو ما يتطلب جاهزية بدنية وفنية عالية لضمان الاستمرار في صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على كافة الألقاب.

شاركنا رأيك وتوقعاتك!

* كم عدد النقاط التي تتوقع أن يحصدها برشلونة من هذه المواجهات الخمس الصعبة؟

* من ترشح ليكون النجم الأبرز وحاسم هذه اللقاءات؟

المصدر / فلسطين أون لاين