إدانة مانشستر سيتي بكافة التهم المتعلقة بانتهاك القواعد المالية للدوري

أكدت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر سيتي مدان في أغلب الاتهامات المنسوبة إليه، التي يزيد عددها على 100 تهمة، والمتعلقة بارتكاب مخالفات مالية، في واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ كرة القدم الإنكليزية.

ويواجه مانشستر سيتي، الذي يعد الفريق الأكثر نجاحا في إنكلترا في أخر 15 عاما، عقوبات صارمة قد تشمل خصم عدد كبير من النقاط أو حتى الاستبعاد من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز: “الحكم يوضح بالتفصيل كيف خالف النادي قواعد الدوري بشكل منهجي لما يقرب من عقد من الزمن”، فيما يتعلق بالقضية التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أعوام، بعدما ظهرت للمرة الأولى عام 2018 إثر تسريب رسائل إلكترونية ووثائق خاصة بالنادي.

ووجهت إلى مانشستر سيتي مجموعة من الاتهامات المتعلقة بمخالفات مالية خلال الفترة من 2009 إلى 2018، وهي السنوات التي تحول خلالها النادي إلى قوة كروية عالمية، محققا ألقابا عدة في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بعد أن كان مجرد ظل لمانشستر يونايتد.

وشملت المخالفات عدم تقديم معلومات مالية دقيقة، وتضخيم قيمة عقود الرعاية القادمة من أبوظبي، وإخفاء مدفوعات إضافية لرواتب المدربين واللاعبين، إلى جانب خرق القواعد المالية التي وضعتها رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي (يويفا) بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي للأندية ومنعها من الإنفاق بما يتجاوز قدراتها.

كما واجه سيتي اتهامات أخرى بعدم التعاون مع التحقيق خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

وذكرت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في بيان “خلصت لجنة مستقلة إلى إدانة مانشستر سيتي في جميع التهم المتعلقة بالمخالفات الجسيمة للقواعد المالية للدوري على مدار تسعة مواسم، وإدانته في معظم التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع تحقيقات الرابطة”.

وأضاف البيان “أبرم مانشستر سيتي عقودا صورية، لم تعكس الاتفاق الحقيقي بين الأطراف، مع عدد من شركائه التجاريين، كما اعتمد على اتفاقات صورية مع آخرين، بهدف تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع وخفض تكاليفه”.

وأوضح البيان “قدم النادي حسابات مالية غير دقيقة وأخفى حقيقة أوضاعه المالية عن مراجعي حساباته والجهات المنظمة لكرة القدم”.

ويعتزم مانشستر سيتي الاستئناف ضد الحكم، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا في لندن إذا رأى النادي أن الإجراءات المتبعة في القضية لم تكن عادلة أو محايدة.

رفض قاطع للقرار

من جهته، انتقد نادي مانشستر سيتي ما صدر عن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بشأن إدانة النادي، ليؤكد أنه مُحبط ومندهش من هذا الموقف.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: “يعرب نادي مانشستر سيتي عن خيبة أمله ودهشته إزاء الرأي الذي أصدرته اليوم لجنة الدوري الإنكليزي الممتاز”.

وأضاف: “يؤكد النادي براءته من الاتهامات التي وجهتها الرابطة، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم موقفه في هذه القضية. وبناء عليه، سيمضي النادي قدما بكل حزم، وبشكل استباقي عند الضرورة، في جميع المحافل التنظيمية والقانونية الملائمة”.

وتابع النادي: “لا تزال إجراءات الدوري الإنكليزي الممتاز جارية، مع بقاء جوانب هامة منها غير مكتملة. وسيسعى نادي مانشستر سيتي الآن إلى سلوك مسارات الاستئناف المتاحة له، استنادا إلى أن الرأي الصادر يتضمن أخطاء جوهرية واضحة تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، ويفتقر إلى الأسس السليمة”.

وختم النادي قائلا: “من الواضح أن النادي مقيد فيما يمكنه الإدلاء به من تصريحات إضافية إلى حين اكتمال كافة الإجراءات المستقبلية”.

المصدر / وكالات