بعد 12 عامًا.. إيطاليا تنهي وجودها العسكري في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الثلاثاء، انسحاب آخر قواتها من العراق، منهية بذلك وجودًا عسكريًا استمر 12 عامًا، في إطار ترتيبات تقضي بمغادرة القوات الإيطالية وقوات حلف شمال الأطلسي المنطقة بحلول 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكانت روما قد سحبت معظم أفرادها من العراق في مارس/آذار 2026، عقب غارة جوية ليلية استهدفت قاعدة عسكرية في إقليم كردستان.

وشاركت القوات الإيطالية خلال فترة وجودها في العراق في عملية المسماة "العزم الصلب" التي قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب مشاركتها في بعثة حلف شمال الأطلسي الاستشارية غير القتالية، الهادفة إلى دعم بناء قدرات القوات العراقية.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن القوات الإيطالية وقوات حلف شمال الأطلسي اتفقت مع السلطات المحلية على مغادرة المنطقة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

ووصف وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو الانسحاب بأنه يمثل انتقالًا نحو تولي العراق مسؤولية أكبر عن أمنه.

ورغم مغادرة القوات العسكرية، سيبقى ضابطان من قوات الدرك الإيطالية في العراق ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية، التي تعمل بموافقة الحكومة العراقية.

المصدر / فلسطين أون لاين