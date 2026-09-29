الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا بالضفة بينهم أسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 19 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أسرى محررون وأشقاء، خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ثائر أحمد طيب جرادات، عقب مداهمة محطة محروقات في المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز جعارة من حي خلة الإيمان، وخمسة شبان من مخيم بلاطة، وهم: مجدي أبو ريال، ومؤيد عويص، وثائر حشاش، وأمجد كلاي، وخالد كلاي، إضافة إلى الأسير المحرر علاء الأعرج، الذي أُفرج عنه قبل أيام من سجون أجهزة أمن السلطة بعد 45 يومًا من الاعتقال.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علي الجدع، عقب اقتحام منزله في بلدة حبلة جنوب المدينة، إلى جانب رئيس بلدية حبلة حمزة صالح.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة عنبتا شرق المدينة الأسيرين المحررين قصي محمد بلبيسي وأحمد محمد عبد الصمد، والشاب هيثم منذر عورتاني.

أما في رام الله، فاعتقلت الأسير المحرر صالح صبري العاروري، عقب مداهمة منزله في قرية عارورة شمال غرب المدينة، وهو أسير محرر أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد ومعتز هيثم أبو نعيم، وخالد عارف أبو عليا، خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب المدينة، وتمركزت في عدة مناطق، وداهمت وفتشت منازل المواطنين شاكر عبد الوهاب حمامرة، وإبراهيم حمامرة، ومحمد حمامرة، وحققت ميدانيًا مع سكانها، وسط أعمال تفتيش وتخريب، كما اقتحمت بلدات العبيدية وبيت فجار وزعترة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خيري محمد أبو تحفة، عقب مداهمة منزله في خلة "الحمص" بمسافر يطا جنوب المدينة، بعد تصديه لهجوم شنه مستوطنون، كما اعتقلت المواطن نبيل يونس طروة بعد دهم منزله في بلدة سعير شرق الخليل والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن تصاعد حملات الاعتقال، وما يرافقها من إعادة اعتقال أسرى محررين واستهداف عائلات وأشقاء، يعكس استمرار حملات الاعتقال والمداهمات اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين