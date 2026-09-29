حماس تنعى القائد في القسام عز الدين البيك وتدعو للمشاركة في جنازته

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس – شمال غزة، الشهيد القائد القسامي عز الدين البيك "أبو حمزة"، الذي ارتقى بعد مسيرة حافلة بالعطاء والثبات والصمود في خدمة شعبه وقضيته.

وقالت حماس، في بيان، الثلاثاء، إن الشهيد القائد كان حاضرا في واحدة من أصعب مراحل شعبنا، وأسهم في جهود التصدي لمخططات اقتلاع أبناء شعبنا وتهجيرهم، والتمسك بحق أهلنا في البقاء على أرضهم.

واستذكرت دوره في إفشال "خطة الجنرالات" الإسرائيلية التي استهدفت شمال القطاع، وظل ثابتا في مواجهة الظروف القاسية التي مر بها شعبنا، مؤمنا بأن الصمود والثبات هما عنوان المرحلة.

وأكدت أن "الرجال يرحلون، لكن آثارهم ومواقفهم تبقى حاضرة في ذاكرة شعبنا".

ودعت حماس أبناء شعبنا للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد القائد، وذلك بعد صلاة الظهر مباشرة في مسجد النور – شارع الثورة بمدينة غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: