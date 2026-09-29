اقتحام جماعي لبيتونيا .. مستعمرون يحرقون مركبتين وخيمة في المغير

أحرق مستعمرون، فجر الثلاثاء، مركبتين وخيمة، وحاولوا إحراق منزل، وخطوا شعارات عنصرية على منازل مواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين خلال اقتحامها القرية.

وأوضح نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم أن مستعمرين هاجموا القرية وأضرموا النار في مركبتين، تعود إحداهما للمواطن جهاد النعسان، والأخرى للمواطن موسى محمد أبو عليا.

وذكر أبو نعيم أن المستعمرين أحرقوا أيضًا خيمة تعود لأبو عليا، وخطوا شعارات عنصرية على منازل أبنائه، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى المكان وإخماد النيران.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين معتز هيثم أبو نعيم، وخالد عارف أبو عليا، وكلاهما يبلغ من العمر 16 عاما، خلال اقتحام القرية.

وتشهد قرية المغير اعتداءات متواصلة من المستعمرين، إلى جانب اقتحامات قوات الاحتلال المتكررة، فيما ترافقت اعتداءات الأيام الأخيرة مع استهداف المواطنين ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم.

وفي السياق، اقتحمت أعداد كبيرة من المستعمرين، اليوم الثلاثاء، بلدة بيتونيا ودوار جريوت غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن أعدادا كبيرة من مركبات المستعمرين اقتحمت طريق جريوت غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال، حيث اعتدى مستعمرون على عدد من المركبات المارة ورشقوا بعضها بالحجارة.

وذكرت أن المستعمرين تمركزوا عند دوار جريوت ورفعوا الأعلام الإسرائيلية تمهدا لأداء طقوس تلمودية في عين جريوت، وسط عمليات اطلاق نار من قبل جنود الاحتلال في المنطقة.

وتتعرض البلدات والقرى الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، تشمل هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، واقتلاع الأشجار، واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.





المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: