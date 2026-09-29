9 شهداء ومصابون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

استشهد 9 مواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

فقد، ارتفع عدد الشهداء إلى 4 مواطنين، وأصيب عدد آخر بجراح، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء هم: أحمد أكرم حمودة، وموسى شعبان محمد شعبان، وعبد الله خضر النجار، ومحمد أحمد النجار.

كما استشهد المواطن محمد جمال أبو الشعر، في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وفق ما ذكر مصدر طبي.

وأُعلن ظهر اليوم الثلاثاء عن استشهاد المواطنة رانيا سعد، متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها قبل أيام في منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع.

وأصيبت، صباح اليوم الثلاثاء، معلمة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال، خلال إطلاق نار عدواني استهدف مدرسة الشيخ جبر بمنطقة "بلوك جي"، غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وبحسب مصادر محلية، استشهد الشاب مصعب البلبيسي إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من عيادة الفاخورة في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بينهما أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال، فجر اليوم، شقة سكنية في محيط مفترق اللبابيدي بحي النصر غربي مدينة غزة.

وأعلنت ذات المصادر استشهاد الشاب أحمد أبو مور برصاص قوات الاحتلال أثناء سيره على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي حادثة أخرى نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

وفي شمالي القطاع، أفادت مصادر محلية بإطلاق الاحتلال قنابل إنارة في أجواء منطقة الجواني ببلدة بيت لاهيا، إلى جانب قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية من البلدة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: