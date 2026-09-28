حماس تهنئ لجان المقاومة في فلسطين بذكرى انطلاقتها الـ27

هنأت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قيادة وكوادر ومجاهدي لجان المقاومة في فلسطين وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لانطلاقة اللجان.

واستحضرت حماس المسيرة النضالية للجان المقاومة وما قدّمتها من تضحيات في سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، في برقية تهنئة وجّهها إلى الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية، إن الحركة تستذكر في هذه المناسبة مسيرة اللجان وما قدّمته من تضحيات في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية المشروعة، متقدماً إلى قيادتها وكوادرها ومجاهديها بأصدق التهاني والتبريكات.

واستذكر بدران تضحيات القادة المؤسسين والشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد المؤسس جمال أبو سمهدانة (أبو عطايا)، إلى جانب القادة الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرة المقاومة والتحرير، مؤكداً أن هذه التضحيات تجسد جانباً أصيلاً من مسيرة المقاومة الفلسطينية.

ولفت إلى أن ذكرى الانطلاقة تحل في ظل مرحلة وطنية وصفها بالبالغة والخطيرة، في ضوء استمرار العدوان والحرب على الشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذه الظروف تستدعي من القوى الوطنية تعزيز الصمود، وتوحيد الصف، وترسيخ الشراكة الوطنية، والتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة.

وأكد بدران اعتزاز حركة حماس بالعلاقات الوطنية التي تجمعها بلجان المقاومة في فلسطين، مشدداً على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق والعمل الوطني المشترك، بما يسهم في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، وحماية ثوابته، ودعم صموده ومقاومته.

وفي ختام البرقية، جدد بدران تهانيه لقيادة لجان المقاومة وكوادرها ومجاهديها، سائلاً الله أن يتقبل الشهداء الذين ارتقوا على طريق المقاومة، وأن يمنح الشعب الفلسطيني الثبات والصمود، وأن يوفق لجان المقاومة لمواصلة مسيرتها الوطنية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: