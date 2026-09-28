إدانة خليجية لاستمرار اقتحام مسؤولي الاحتلال والمستعمرين للمسجد الأقصى

أدانت المملكة العربية السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المتطرفين القيام بممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على حرمته ومكانته الدينية والتاريخية، تحت حماية قوات الاحتلال.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، الاثنين، رفضها لهذه الانتهاكات للقانون الدولي، وما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وجددت رفضها أيضا للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان ومناطق تمتد حتى "الخط الأصفر" في قطاع غزة، ورفضها لأي محاولة إسرائيلية توسعية.

وشددت السعودية على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، رفض الكويت القاطع لتكرار الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومكانته الدينية والتاريخية، لما تمثله هذه الاعتداءات من استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأدانت تصريحات مسؤولي سلطات الاحتلال بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان وأخرى في قطاع غزة.

‏وجددت الخارجية الكويتية موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر / الكويت/ فلسطين أون لاين: