الصحة العالمية تحدّث لقاحات "الإنفلونزا" استعدادًا لموسم 2027

أعلنت منظمة الصحة العالمية تحديث توصياتها بشأن الفيروسات التي ينبغي أن تستهدفها لقاحات الإنفلونزا المستخدمة في موسم 2027 بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، بعد مشاورات عالمية مكثفة استمرت عدة أيام.

وتُصدر المنظمة هذه التوصيات مرتين سنويًا لمساعدة الجهات الصحية وشركات الأدوية على مواكبة التغير المستمر في فيروسات الإنفلونزا، وتطوير لقاحات تتناسب مع السلالات المتوقع انتشارها في الموسم المقبل.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع اقتراب موسم الإنفلونزا في عدد من دول العالم، ما يجعل تحديث تركيبة اللقاحات جزءًا أساسيًا من الاستعدادات الصحية الموسمية

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: