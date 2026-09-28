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الصحة العالمية تحدّث لقاحات "الإنفلونزا" استعدادًا لموسم 2027

28 سبتمبر 2026 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

أعلنت منظمة الصحة العالمية تحديث توصياتها بشأن الفيروسات التي ينبغي أن تستهدفها لقاحات الإنفلونزا المستخدمة في موسم 2027 بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، بعد مشاورات عالمية مكثفة استمرت عدة أيام.

وتُصدر المنظمة هذه التوصيات مرتين سنويًا لمساعدة الجهات الصحية وشركات الأدوية على مواكبة التغير المستمر في فيروسات الإنفلونزا، وتطوير لقاحات تتناسب مع السلالات المتوقع انتشارها في الموسم المقبل.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع اقتراب موسم الإنفلونزا في عدد من دول العالم، ما يجعل تحديث تركيبة اللقاحات جزءًا أساسيًا من الاستعدادات الصحية الموسمية

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#الصحة العالمية #فصل الشتاء #الإنفلونزا

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