السلطة تتبرأ من تصريحات اشتية ضد الرئيس الشرع

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها تصريحات أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق محمد اشتية بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع.

ونشر اشتية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين مقاطع فيديو من مشاركته في مناظرة استضافتها جامعة أكسفورد في بريطانيا.

وخلال المناظرة تحدث المسؤول الفلسطيني عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في سورية، وقال إن أحمد الشرع "ينام في السرير نفسه مع الأميركيين والإسرائيليين"، لكن ذلك لم يمنع الاعتداءات الإسرائيلية على بلده.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، في بيانها، أن التصريحات التي نُسبت لـ"اشتية"، والتي جرى تداولها مؤخراً والمتعلقة بالجمهورية العربية السورية الشقيقة هي تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الموقف الرسمي الفلسطيني ولا عن سياستها الثابتة.

وشددت على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والسورية ومتانتها، مؤكدة حرص فلسطين الدائم على تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين والرئيسين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره الكبير للرئيس أحمد الشرع، ومواقفه الأخوية الشجاعة والثابتة في دعم نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مثمنا الجهود التي يبذلها الرئيس الشرع لرفع مكانة سورية وتثبيت الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق نهضتها الاقتصادية.

وأثارت تصريحات اشتية التي تبرأت منها الرئاسة الفلسطينية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: