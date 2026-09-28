تفجير إسرائيلي ضخم يهز بلدة المنصوري جنوبي لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرًا "ضخمًا" في بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، ما أدى إلى ارتجاجات قوية في المنطقة ومحيطها، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقالت الوكالة إن التفجير الذي نفذته القوات الإسرائيلية هزّ بلدة المنصوري، فيما سُمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة.

وفي قضاء صور أيضًا، فككت قوة هندسية في الجيش اللبناني كاميرا تجسس إسرائيلية مزودة بمنظومة طاقة شمسية، عند أطراف وادي زبقين، وفق المصدر ذاته.

وفي قضاء النبطية، أفادت الوكالة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، دون أن ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم توقيع لبنان و"إسرائيل" في 26 حزيران/يونيو الماضي "صيغة إطار" برعاية أميركية، تنص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها.

ورغم الاتفاق، تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، فيما لا تزال "إسرائيل" تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود وأخرى سيطرت عليها خلال حروب وعمليات عسكرية حديثة.

ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، تشن "إسرائيل" عدوانًا على لبنان، أسفر، وفق السلطات اللبنانية، عن استشهاد ما لا يقل عن 4 آلاف و386 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و407 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات