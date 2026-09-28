تسديدة فينيسيوس جونيور تخرج عن النص وتصل إلى موقف السيارات

متابعة/ فلسطين أون لاين:

شهدت تدريبات المنتخب البرازيلي لكرة القدم لقطة طريفة كان بطلها النجم فينيسيوس جونيور، خلال مشاركته في تحدي التسديد.

وتولى فينيسيوس تنفيذ إحدى المحاولات، حيث كانت الكرة قريبة من المرمى، إلا أن تسديدته انحرفت بشكل كبير عن اتجاه الشباك.

وخرجت الكرة من حدود الملعب، قبل أن تصل إلى موقف السيارات الموجود خلف المرمى، في لقطة أثارت أجواء من المرح خلال تدريبات المنتخب البرازيلي.

وتداولت الجماهير مقطع اللقطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة على محاولة نجم ريال مدريد.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات