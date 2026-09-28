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لاعب ليفربول يثير القلق بسبب إصابة في الكاحل

28 سبتمبر 2026 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
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كودي غاكبو
متابعة/ فلسطين أون لاين:

يترقب نادي ليفربول نتائج الفحوصات الطبية النهائية للاعبه الهولندي كودي غاكبو، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل أثارت مخاوف داخل النادي.

وتشير التقديرات الأولية إلى احتمالية إصابة غاكبو بالتواء في أربطة الكاحل، الأمر الذي قد يفرض عليه الغياب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و6 أسابيع.

وفي حال أظهرت الفحوصات حاجة اللاعب إلى تدخل جراحي، فقد تمتد فترة غيابه إلى 8 أو 10 أسابيع أو أكثر، بحسب طبيعة الإصابة واستجابته للعلاج.

وينتظر ليفربول التقرير الطبي النهائي، قبل تحديد مدة غياب غاكبو وبرنامج تأهيله خلال الفترة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#ليفربول #كورة #كودي غاكبو

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