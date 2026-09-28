رفض أيرلندي لمصافحة لاعبي "إسرائيل" في دوري أمم أوروبا

رفض لاعبو منتخب أيرلندا لكرة القدم مصافحة لاعبي منتخب الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قبل انطلاق مباراتهما ضمن دوري الأمم الأوروبية، على ملعب “ناغيردي” بمدينة ديبريسين المجرية.

وخلال مراسم ما قبل المباراة، خفض لاعبو المنتخب الأيرلندي رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، وارتدوا شارات سوداء على أذرعهم حدادا على الأرواح التي فقدت في غزة.

فيما لم يتبادل قائدا المنتخبين دارا أوشيا ومانور سولومون أعلام البلدين أو المصافحة قبل انطلاق اللقاء.

🇮🇪🇮🇱🇵🇸 Ireland’s players LOWERED their heads during Israel’s national anthem.



They also wore black armbands in recognition of all lives lost in Gaza.



The silent protest was clear, deliberate, and immediately noticed.



Writer: Samuelpic.twitter.com/9obVS5jbHK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

وأثارت مواجهة المنتخبين جدلا واسعا منذ فبراير/ شباط 2026، عقب وقوعهما في المجموعة الثالثة لمنتخبات المستوى الثاني بالبطولة.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأيرلندي على نظيره الإسرائيلي بنتيجة 3/ صفر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا.

وأنجز المنتخب الأيرلندي المهمة في أول 25 دقيقة من المباراة، حيث أحرز تروي باروت الهدف الأول في الدقيقة 13، وأضاف زميلاه، آدم إيداه، وجاك مويلان الذي قبّل الشارة السوداء، الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 16 و25.

ضغوط قبل المباراة

وصوت لاعبو المنتخب الأيرلندي، خلال اجتماع في فندق الفريق بمدينة ديبريسين، السبت، لصالح خوض المباراة، قبل أن يعلن حارس المرمى جافين بازونو انسحابه من التشكيلة، مؤكدا أنه شعر بأن “من الخطأ المشاركة” في مباراة الأحد ومواجهة الإياب المقررة بصربيا في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال ديفيد كوريل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، إن ارتداء الشارات السوداء يمثل لفتة “اعترافا بجميع الأرواح التي فقدت في الصراع” في غزة.

وتعرض لاعبو أيرلندا لهتافات استهجان من عدد من المشجعين الإسرائيليين الموجودين في المدرجات خلال خروجهم إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وأكد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم عدم بيع أي تذاكر لمشجعي أيرلندا، رغم ظهور عدد محدود منهم في المدرجات.

وقال مدرب المنتخب الأيرلندي هيمير هالغريمسون، قبل انطلاق المباراة، إن الضغوط والتدقيق المحيطين بالمواجهة أثرا على استعدادات المنتخب.

المصدر / وكالات