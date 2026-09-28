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قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة بغزة

28 سبتمبر 2026 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة (أرشيف)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال جنوبي المدينة، وإطلاق نار من طيران الاحتلال المروحي تجاه المناطق الجنوبية.

كما أطلقت زوارق الاحتلال البحرية النار والقذائف تجاه بحر مدينة خان يونس ومدينة دير البلح، جنوب ووسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي في مناطق شمالي القطاع.

وفي وسط القطاع، أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة من نوع "كواد كابتر" النار تجاه المناطق الشرقية من مخيمي المغازي والبريج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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