الأرصاد الجوية: درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام

وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، وتبقى الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين